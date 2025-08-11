Скидки
Волейбол

«Кто может сказать, что я плохой тренер?» Алекно — о первом сезоне в «Зените» СПб

Владимир Алекно оценил первый сезон в статусе главного тренера мужского волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Я сейчас не хвалю себя, но до моего прихода эта команда даже не была хорошей. Пораженцы. Кто опровергнет эту ситуацию? Стояли задачи создать команду, создать какую-то атмосферу, наладить определённую работу, научить побеждать. Ну, что-то удалось. Не могу сказать, что я на 100% доволен. Кто-то полностью себя отдавал, кто-то… Потом непростая ситуация сложилась в начале сезона – два травмированных связующих. Негативная история породилась здесь, это всё нужно было чистить, избавляться от этого.

В этом плане сделан огромный шаг. Игроки знают, что такое работать, почувствовали, что такое вкус победы. У меня сложились с ними отношения, к которым я всегда и везде во всех командах стремился. Может быть, тоже не до конца. В совокупности многое сделано для того, чтобы быть хорошими. Я – хороший тренер. Кто может сказать, что я плохой тренер? Два финала. Хорошая команда, хорошая структура, но мы не лучшие сегодня», – сказал Алекно в интервью клубному каналу.

