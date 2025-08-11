Скидки
«Это шикарно». Владимир Алекно — о составе «Зенита» СПб на сезон-2025/2026

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно прокомментировал состав команды на предстоящий сезон.

«На сегодняшний день я доволен. Мы имеем очень молодую, хорошую, заряженную, конкурентоспособную четвёрку доигровщиков. И это шикарно. Головную боль себе нажил – кому больше играть. Но мою головную боль будут решать они, а не я. Кто лучше играет, с кем побеждает команда, тот и будет играть.

Я всегда говорил: имя, титулы для меня вообще ничего не значат. Если играешь лучше другого, будешь играть. Сюда входит всё: работа, отношения, командность и эффективность. Четвёрка шикарная. Приобрели два новых шикарных доигровщика – Максима Бочарова и Романа Пакшина. Они спокойно могут составить конкуренцию Стасу Динейкину и Марлону Янту. Интересная ситуация, классная и рабочая», – сказал Алекно в интервью клубному каналу.

