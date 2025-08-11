Скидки
Алекно — об Александре Волкове в «Зените» СПб: тяжёлый был разговор

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал ситуацию с Александром Волковым. 40-летний блокирующий и экс-тренер «Белогорья» возобновил игровую карьеру и планировал выступать в команде Алекно в предстоящем сезоне в том случае, если бы произошёл срыв контракта с Виталием Дикарёвым, переговоры по которому затянулись.

«Я человек старого поколения и знаю, что такое благодарность. Прежде всего я его воспринимаю как человека, который сделал меня олимпийским чемпионом. Он начал ту победу. Поэтому в той ситуации, в которой он оказался, я спросил у него, готов ли он играть. Он говорит: «Если вы готовы дать мне шанс, я готов». Это было за полтора месяца до начала работы. Я говорю: «У тебя полтора месяца, а я попробую это обсудить с руководством клуба. Ты должен приехать готовым. Понимаешь, какую ты ответственность берёшь на себя, два года простояв в костюмчике в 40 лет?». В итоге он приехал готовым – не было разницы между ним и 25-летними.

Но у нас была договорённость с Волковым, что, если мы приобретём Дикарева, тогда на него финансирования нет. К сожалению, так и случилось. Я это сам заварил, мне же пришлось самому с ним разговаривать. Тяжёлый был разговор. Потом я перед всей командой его поблагодарил, всё рассказал команде, так как у меня нет там особо больших секретов. Ему было тяжело, но он молодец – сказал такое напутствие ребятам, которое, думаю, их вдохновило. Он поблагодарил всех и меня, в том числе за то, что снова дали окунуться в командную атмосферу», – сказал Алекно в интервью клубному каналу.

