Вьетнамских волейболисток дисквалифицировали на ЧМ из-за проваленных гендерных тестов

Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала сборную Вьетнама на чемпионате мира среди девушек до 21 года, который проходит в Индонезии, из-за нарушений при прохождении гендерного теста. Сборная Вьетнама выставила двух игроков, которые были идентифицированы как мужчины. Тест для подтверждения пола был проведён по запросу соперников. Об этом сообщает Jakarta Globe.

Сообщается, что в FIVB провели расследование и выяснили, что один из игроков сборной Вьетнама не может принимать участие в соревнованиях в связи с нарушением регламента. Матчи команды аннулированы, а спортсмены дисквалифицированы. Федерация волейбола Вьетнама (VFV) подала апелляцию, сообщив, что выполнила все регистрационные требования, установленные FIVB. По данным VFV, позже FIVB ввела дополнительные требования к профилю спортсменов сборной Вьетнама — критерии, которые ранее не применялись.

