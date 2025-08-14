Скидки
Волейбол

Стало известно, кто станет капитаном женской сборной России в матчах с Беларусью

Стало известно, кто станет капитаном женской сборной России в матчах с Беларусью
Либеро волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Ольга Костюкевич станет капитаном женской сборной России в августовских матчах с командой Беларуси.

«Игрок калининградского «Локомотива», действующая чемпионка России, обладательница и лучший либеро Кубка России — 2025, а также самый опытный игрок команды нового созыва поведёт нашу сборную к победам в Минске!» — говорится в заявлении пресс-службы Всероссийской федерации волейбола.

Сборная под руководством Константина Ушакова проведёт два товарищеских матча с Беларусью в Минске. Игры пройдут 16 августа (15:30 мск) и 17 августа (16:00 мск). Перед этим, с 7 по 15 августа, в Новогорске проходит сбор национальной команды.

