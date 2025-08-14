Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Думала буквально один день». Российская волейболистка — о переходе в клуб из США

«Думала буквально один день». Российская волейболистка — о переходе в клуб из США
Анастасия Бавыкина
Аудио-версия:
Комментарии

Российская волейболистка, доигровщица Анастасия Бавыкина высказалась о переходе в «Коламбус Фьюри», который выступает в лиге MLV (Major League Volleyball). Ранее команда объявила о подписании контракта с россиянкой.

«Предложение поступило совсем недавно, и я обдумывала его буквально один день. Всё решилось очень быстро. Мы с мужем решили, что нужно ехать. Я хочу попробовать себя в новом чемпионате, в новой стране, в которую сейчас не так много возможностей попасть. Ставлю для себя много целей на предстоящий сезон и очень надеюсь, что получится их реализовать. В первую очередь – хочу набрать форму, которая была у меня два года назад. Как раз для этого уже сейчас начала тренироваться. Этот переезд для меня как новый вызов, понимаю, что меня ждёт что-то совершенно другое. Но, думаю, я к этому готова», — сказала Бавыкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

В сезоне-2024/2025 Бавыкина выступала за красноярский «Енисей».

Материалы по теме
«Я поняла, почему «Локомотив» выигрывает». Интервью с новой либеро чемпиона России
Эксклюзив
«Я поняла, почему «Локомотив» выигрывает». Интервью с новой либеро чемпиона России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android