«Думала буквально один день». Российская волейболистка — о переходе в клуб из США

Российская волейболистка, доигровщица Анастасия Бавыкина высказалась о переходе в «Коламбус Фьюри», который выступает в лиге MLV (Major League Volleyball). Ранее команда объявила о подписании контракта с россиянкой.

«Предложение поступило совсем недавно, и я обдумывала его буквально один день. Всё решилось очень быстро. Мы с мужем решили, что нужно ехать. Я хочу попробовать себя в новом чемпионате, в новой стране, в которую сейчас не так много возможностей попасть. Ставлю для себя много целей на предстоящий сезон и очень надеюсь, что получится их реализовать. В первую очередь – хочу набрать форму, которая была у меня два года назад. Как раз для этого уже сейчас начала тренироваться. Этот переезд для меня как новый вызов, понимаю, что меня ждёт что-то совершенно другое. Но, думаю, я к этому готова», — сказала Бавыкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

В сезоне-2024/2025 Бавыкина выступала за красноярский «Енисей».