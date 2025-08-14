Вербов рассказал, как изменится рисунок игры казанского «Зенита» в сезоне-2025/2026

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал, как изменится игра его команды в предстоящем сезоне из-за новых игроков.

«В любом случае рисунок игры у нас изменится, поскольку стиль Кости (Абаева. – Прим. «Чемпионата») и Миши (Вышникова. – Прим. «Чемпионата») отличается от стиля Майки. Самым скоростным в нашей команде был Деру, который именно с Майкой раскрывал весь свой потенциал. Понятно, что Лабинский и Сурмачевский не так быстры, они больше силовики.

При этом с другого края атаки ситуация обратная. Там теперь два скоростных диагональных – Михайлов и Лубурич. Оба быстро выходят под мяч и готовы атаковать с быстрых передач. Это должно помочь нам растягивать блокирующих соперника. В прошлом году у нас был Клец, которому требовалась более высокая и взвешенная передача», – приводит слова Вербова «БО Спорт».