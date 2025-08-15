Скидки
Волейболисты «Белогорья» досрочно завершили тренировочные сборы в Белгороде

Волейболисты «Белогорья» досрочно завершили тренировочные сборы в Белгороде
Руководство мужского волейбольного клуба «Белогорье» приняло решение досрочно завершить тренировочные сборы в Белгороде в связи с оперативной обстановкой. Об этом клуб сообщил в телеграм-канале.

«Подготовка к сезону-2025/2026 продолжится в Туле. Все запланированные публичные мероприятия отменены.

Следите за актуальной информацией и берегите себя», — написано в сообщении клуба.

Напомним, из-за соблюдения мер безопасности «Белогорье» проводило домашние матчи Суперлиги-2024/2025 в Туле. В прошлогоднем чемпионате клуб из Белгорода завоевал бронзовые награды, выиграв серию у «Динамо-ЛО» со счётом 3-0.

