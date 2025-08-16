Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Россия — Беларусь: где смотреть, во сколько начнётся товарищеский матч женских сборных

Россия — Беларусь: где смотреть, во сколько начнётся товарищеский матч женских сборных
Комментарии

Сегодня, 16 августа, состоится товарищеский матч по волейболу среди женских сборных России и Беларуси. Игра пройдёт в Минске и начнётся в 15:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе Okko и на телеканале «Волейбол».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
16 августа 2025, суббота. 15:30 МСК
Беларусь (ж)
Не начался
Россия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная под руководством Константина Ушакова проведёт два товарищеских матча с Беларусью в Минске. Ещё одна встреча состоится в воскресенье, 17 августа, начало в 16:00 мск. Перед этим, с 7 по 15 августа, национальная команда провела тренировочный сбор в Новогорске. Либеро волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Ольга Костюкевич станет капитаном женской сборной России в августовских матчах с командой Беларуси.

Материалы по теме
Стал известен состав женской сборной России по волейболу на матчи с Беларусью
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android