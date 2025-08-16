Россия — Беларусь: где смотреть, во сколько начнётся товарищеский матч женских сборных

Сегодня, 16 августа, состоится товарищеский матч по волейболу среди женских сборных России и Беларуси. Игра пройдёт в Минске и начнётся в 15:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе Okko и на телеканале «Волейбол».

Сборная под руководством Константина Ушакова проведёт два товарищеских матча с Беларусью в Минске. Ещё одна встреча состоится в воскресенье, 17 августа, начало в 16:00 мск. Перед этим, с 7 по 15 августа, национальная команда провела тренировочный сбор в Новогорске. Либеро волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Ольга Костюкевич станет капитаном женской сборной России в августовских матчах с командой Беларуси.