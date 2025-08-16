Женская сборная России по волейболу обыграла Беларусь в товарищеском матче в Минске
В Минске завершился товарищеский матч по волейболу между женскими сборными России и Беларуси. Игра закончилась уверенной победой российских волейболисток со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:23).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025
16 августа 2025, суббота. 15:30 МСК
Беларусь (ж)
Окончен
0 : 3
Россия (ж)
Беларусь (ж): Маршавина, Лаврушко, Столяр, Лебедкина, Турчина, Сокольчик, Руденя, Томашевская, Лозюк, Даутова, Маркевич, Костючик, Лопато, Светник, Давыскиба, Тинникова
Россия (ж): Костюкевич, Фитисова, Кобзарь, Буркова, Шеманова, Киселёва, Лукьянова, Кочурина, Даций, Капралова, Шевчук, Манжосова, Гатина, Протопопова
Либеро волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) и капитан женской сборной России Ольга Костюкевич признана лучшим игроком встречи.
Сборная под руководством Константина Ушакова проведёт ещё один товарищеский матч с Беларусью в Минске. Вторая встреча состоится в воскресенье, 17 августа, начало — в 16:00 по московскому времени.
Перед этим, с 7 по 15 августа, национальная команда провела тренировочный сбор в Новогорске.
