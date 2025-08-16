Женская сборная России по волейболу обыграла Беларусь в товарищеском матче в Минске

В Минске завершился товарищеский матч по волейболу между женскими сборными России и Беларуси. Игра закончилась уверенной победой российских волейболисток со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:23).

Либеро волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) и капитан женской сборной России Ольга Костюкевич признана лучшим игроком встречи.

Сборная под руководством Константина Ушакова проведёт ещё один товарищеский матч с Беларусью в Минске. Вторая встреча состоится в воскресенье, 17 августа, начало — в 16:00 по московскому времени.

Перед этим, с 7 по 15 августа, национальная команда провела тренировочный сбор в Новогорске.