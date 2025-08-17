Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Беларусь — Россия: где смотреть, во сколько начнётся товарищеский матч женских сборных

Беларусь — Россия: где смотреть, во сколько начнётся товарищеский матч женских сборных
Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоится второй товарищеский матч по волейболу между женскими сборными Беларуси и России. Игра пройдёт в Минске и начнётся в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе Okko и на телеканале «Волейбол».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
17 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Беларусь (ж)
Не начался
Россия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче, который прошёл в субботу, 16 августа, в Минске сборная России под руководством Константина Ушакова обыграла белорусок со счётом 3-0 по сетам (25:18, 25:21, 25:23). Лучшими игроками встречи были признаны капитан сборной России либеро Ольга Костюкевич и диагональная команды Беларуси Валерия Турчина.

Перед матчами, с 7 по 15 августа, россиянки провели тренировочный сбор в Новогорске.

Материалы по теме
Стал известен состав женской сборной России по волейболу на матчи с Беларусью
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android