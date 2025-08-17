Беларусь — Россия: где смотреть, во сколько начнётся товарищеский матч женских сборных

Сегодня, 17 августа, состоится второй товарищеский матч по волейболу между женскими сборными Беларуси и России. Игра пройдёт в Минске и начнётся в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе Okko и на телеканале «Волейбол».

В первом матче, который прошёл в субботу, 16 августа, в Минске сборная России под руководством Константина Ушакова обыграла белорусок со счётом 3-0 по сетам (25:18, 25:21, 25:23). Лучшими игроками встречи были признаны капитан сборной России либеро Ольга Костюкевич и диагональная команды Беларуси Валерия Турчина.

Перед матчами, с 7 по 15 августа, россиянки провели тренировочный сбор в Новогорске.