Российские волейболистки обыграли Беларусь в товарищеском матче в Минске

В Минске завершился второй товарищеский матч по волейболу между женскими сборными России и Беларуси. Игра закончилась уверенной победой российских волейболисток в четырёх партиях — 3:1 (25:14, 26:24, 21:25, 25:21).

В первом матче, который прошёл в субботу, 16 августа, в Минске сборная России под руководством Константина Ушакова обыграла белорусок со счётом 3-0 по сетам (25:18, 25:21, 25:23). Лучшими игроками встречи были признаны капитан сборной России либеро Ольга Костюкевич и диагональная команды Беларуси Валерия Турчина.

Перед матчами, с 7 по 15 августа, россиянки провели тренировочный сбор в Новогорске.