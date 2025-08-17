Скидки
Российские волейболистки обыграли Беларусь в товарищеском матче в Минске

Комментарии

В Минске завершился второй товарищеский матч по волейболу между женскими сборными России и Беларуси. Игра закончилась уверенной победой российских волейболисток в четырёх партиях — 3:1 (25:14, 26:24, 21:25, 25:21).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
17 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Беларусь (ж)
Окончен
1 : 3
Россия (ж)
Беларусь (ж): Маршавина, Лаврушко, Столяр, Лебедкина, Турчина, Сокольчик, Руденя, Томашевская, Лозюк, Даутова, Маркевич, Костючик, Лопато, Светник, Давыскиба, Тинникова
Россия (ж): Костюкевич, Фитисова, Кобзарь, Буркова, Шеманова, Киселёва, Лукьянова, Кочурина, Даций, Капралова, Шевчук, Манжосова, Гатина, Протопопова

В первом матче, который прошёл в субботу, 16 августа, в Минске сборная России под руководством Константина Ушакова обыграла белорусок со счётом 3-0 по сетам (25:18, 25:21, 25:23). Лучшими игроками встречи были признаны капитан сборной России либеро Ольга Костюкевич и диагональная команды Беларуси Валерия Турчина.

Перед матчами, с 7 по 15 августа, россиянки провели тренировочный сбор в Новогорске.

