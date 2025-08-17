Тренер сборной России Ушаков подвёл итоги товарищеских матчей с Беларусью

Главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков подвёл итоги товарищеских матчей со сборной Беларуси. Обе встречи завершились победами российских волейболисток.

«Очень полезные матчи для нас. Познакомились и проверили в деле наших игроков ближайшего резерва — мы очень довольны», — приводит слова Константина Ушакова пресс-служба ВФВ.

В первом матче, который прошёл в субботу, 16 августа, в Минске сборная России под руководством Константина Ушакова обыграла белорусок со счётом 3-0 по сетам (25:18, 25:21, 25:23). Вторая встреча закончилась уверенной победой российских волейболисток в четырёх партиях — 3:1 (25:14, 26:24, 21:25, 25:21).