Виктория Кобзарь — после матчей с Беларусью: скучаем по международным соревнованиям

Связующая сборной России Виктория Кобзарь поделилась эмоциями после двух побед в товарищеских матчах со сборной Беларуси.

«Выиграли вчера 3:0, сегодня – 3:1, очень довольны, как можно быть недовольными победой? Но, конечно, не хватает сыгранности. Хочу сказать огромное спасибо девчонкам и тренерскому штабу за терпение, за поддержку, помощь друг другу. Это были очень полезные игры, и хотелось бы проводить их почаще, чтобы успевать ловить эти взаимодействия. Скучаем по международным соревнованиям и было приятно поиграть», — приводит слова Кобзарь пресс-служба ВФВ.

В первом матче, который прошёл в субботу, 16 августа, в Минске сборная России под руководством Константина Ушакова обыграла белорусок со счётом 3-0 по сетам (25:18, 25:21, 25:23). Вторая встреча закончилась уверенной победой российских волейболисток в четырёх партиях — 3:1 (25:14, 26:24, 21:25, 25:21).