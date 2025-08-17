Скидки
Волейбол

Виктория Кобзарь — после матчей с Беларусью: скучаем по международным соревнованиям

Связующая сборной России Виктория Кобзарь поделилась эмоциями после двух побед в товарищеских матчах со сборной Беларуси.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
16 августа 2025, суббота. 15:30 МСК
Беларусь (ж)
Окончен
0 : 3
Россия (ж)
Беларусь (ж): Маршавина, Лаврушко, Столяр, Лебедкина, Турчина, Сокольчик, Руденя, Томашевская, Лозюк, Даутова, Маркевич, Костючик, Лопато, Светник, Давыскиба, Тинникова
Россия (ж): Костюкевич, Фитисова, Кобзарь, Буркова, Шеманова, Киселёва, Лукьянова, Кочурина, Даций, Капралова, Шевчук, Манжосова, Гатина, Протопопова
Товарищеские матчи (сборные) — 2025
17 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Беларусь (ж)
Окончен
1 : 3
Россия (ж)
Беларусь (ж): Маршавина, Лаврушко, Столяр, Лебедкина, Турчина, Сокольчик, Руденя, Томашевская, Лозюк, Даутова, Маркевич, Костючик, Лопато, Светник, Давыскиба, Тинникова
Россия (ж): Костюкевич, Фитисова, Кобзарь, Буркова, Шеманова, Киселёва, Лукьянова, Кочурина, Даций, Капралова, Шевчук, Манжосова, Гатина, Протопопова

«Выиграли вчера 3:0, сегодня – 3:1, очень довольны, как можно быть недовольными победой? Но, конечно, не хватает сыгранности. Хочу сказать огромное спасибо девчонкам и тренерскому штабу за терпение, за поддержку, помощь друг другу. Это были очень полезные игры, и хотелось бы проводить их почаще, чтобы успевать ловить эти взаимодействия. Скучаем по международным соревнованиям и было приятно поиграть», — приводит слова Кобзарь пресс-служба ВФВ.

В первом матче, который прошёл в субботу, 16 августа, в Минске сборная России под руководством Константина Ушакова обыграла белорусок со счётом 3-0 по сетам (25:18, 25:21, 25:23). Вторая встреча закончилась уверенной победой российских волейболисток в четырёх партиях — 3:1 (25:14, 26:24, 21:25, 25:21).

