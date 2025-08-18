Сборная России по волейболу проведёт два матча с Беларусью в Одинцове

Мужская сборная России по волейболу сыграет два товарищеских матча с командой Беларуси в Одинцове (Московская область). Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Встречи состоятся 29 и 30 августа. Перед товарищескими играми с Беларусью российская команда проведёт учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске с 20 по 27 августа. На сбор были вызваны 14 волейболистов.

Связующие: Павел Панков («Динамо»), Роман Порошин («Белогорье»).

Диагональные: Илья Казаченков («Локомотив»), Максим Сапожков («Динамо»).

Доигровщики: Антон Сёмышев, Денис Богдан (оба – «Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Павел Тетюхин («Белогорье»).

Центральные блокирующие: Илья Власов, Дмитрий Жук (оба – «Динамо»), Георгий Заболотников («Белогорье»), Ильяс Куркаев («Локомотив»).

Либеро: Илья Фёдоров («Зенит-Казань»), Евгений Баранов («Динамо»).