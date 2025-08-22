Скидки
Главная Волейбол Новости

Пуэрто-Рико — Франция: прямая трансляция матча группового этапа чемпионата мира среди женщин 2025 года начнется в 12:00

Пуэрто-Рико — Франция: прямая трансляция матча чемпионата мира начнётся в 12:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 августа, в 12:00 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа волейбольного чемпионата мира среди женщин между сборными Пуэрто-Рико и Франции. Игра пройдёт на арене «ЧМЕКЦ» в Таиланде.

ЧМ-2025 (ж) . Группа C
22 августа 2025, пятница. 12:00 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
1 : 3
Франция
Пуэрто-Рико: Васкес - 12, Кампион - 11, Ортис - 6, Сантьяго - 5, Ривера - 4, Рейес - 3, Сантос - 3, Эрнандес - 2, Холлингсворт - 1, Перес - 1, Венегас, Ногерас, Родригес, Валье
Франция: Ндиайе - 22, Казот - 21, Сильвес - 9, Ротар - 9, Фангеду - 8, Стоилькович - 1, Жикель - 1, Данар-Селосс - 1, Шуих-Барбе, Жардино, Элуга, Массюэль, Авежен, Желен
Турнир состоит из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии примут участие 32 национальные команды, разбитые на восемь групп, где они сыграют в один круг. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в 1/8 финала плей-офф, после чего разыграют медали первенства по системе с выбыванием.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата мира (ж)
Турнирная таблица чемпионата мира (ж)

