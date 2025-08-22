Италия — Словакия: прямая трансляция матча чемпионата мира начнётся в 16:30

Скидки
Главная Волейбол Новости

Италия — Словакия: прямая трансляция матча группового этапа чемпионата мира среди женщин 2025 года начнется в 16:30

Аудио-версия:
Сегодня, 22 августа, в 16:30 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа волейбольного чемпионата мира среди женщин между сборными Италии и Словакии. Игра пройдёт на арене «Пхукет муниципал стэдиум» в Таиланде.

ЧМ-2025 (ж) . Группа B
22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Словакия
Италия: Эгону - 15, Нервини - 9, Фар - 7, Данези - 6, Силла - 5, Орро - 4, Антропова - 3, Оморуйи - 2, Джованни - 1, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Сартори, Акрари
Словакия: Шундерликова - 12, Гердова - 6, Палгутова - 6, Грушецка - 5, Шепелова - 3, Герелова - 2, Эртельтова, Косекова, Елинкова, Смешкова, Янчова, Фричова, Когутова, Магдинова
Турнир состоит из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии примут участие 32 национальные команды, разбитые на восемь групп, где они сыграют в один круг. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в 1/8 финала плей-офф, после чего разыграют медали первенства по системе с выбыванием.

Календарь чемпионата мира (ж)
Турнирная таблица чемпионата мира (ж)

Виды волейбола, о которых вы не знали:

