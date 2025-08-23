Польша — Вьетнам: прямая трансляция матча чемпионата мира начнётся в 16:30

Сегодня, 23 августа, в 16:30 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа волейбольного чемпионата мира среди женщин между сборными Польши и Вьетнама. Игра пройдёт на арене «Пхукет муниципал стэдиум» в Таиланде.

Турнир состоит из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии примут участие 32 национальные команды, разбитые на восемь групп, где они сыграют в один круг. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в 1/8 финала плей-офф, после чего разыграют медали первенства по системе с выбыванием.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

