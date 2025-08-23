Скидки
Главная Волейбол Новости

Польша — Вьетнам: прямая трансляция матча группового этапа чемпионата мира среди женщин 2025 года начнется в 16:30

Польша — Вьетнам: прямая трансляция матча чемпионата мира начнётся в 16:30
Комментарии

Сегодня, 23 августа, в 16:30 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа волейбольного чемпионата мира среди женщин между сборными Польши и Вьетнама. Игра пройдёт на арене «Пхукет муниципал стэдиум» в Таиланде.

ЧМ-2025 (ж) . Группа G
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Вьетнам
Польша: Стысяк - 29, Корнелюк - 16, Лукасик - 16, Чирняньска - 11, Юрчик - 5, Венерска - 4, Смажек - 2, Грика, Ковалевска, Пясецка, Щигловска, Штефаник, Лысяк, Дамаске
Вьетнам: Куинь - 20, Тхый - 9, Тринь - 8, Тхюи - 6, Уен - 4, Тхюи - 3, Тринь - 3, Оань - 2, Данг, Тхоа, Фыонг, Хьен, Ань
Прямые трансляции спорта

Турнир состоит из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии примут участие 32 национальные команды, разбитые на восемь групп, где они сыграют в один круг. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в 1/8 финала плей-офф, после чего разыграют медали первенства по системе с выбыванием.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата мира (ж)
Турнирная таблица чемпионата мира (ж)

Виды волейбола, о которых вы не знали:

