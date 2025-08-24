Скидки
Все новости
Главная Волейбол Новости

Италия — Куба: прямая трансляция матча группового этапа чемпионата мира среди женщин 2025 года начнется в 13:00

Италия — Куба: прямая трансляция матча чемпионата мира среди женщин начнётся в 13:00
Комментарии

Сегодня, 24 августа, в 13:00 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа волейбольного чемпионата мира среди женщин между сборными Италии и Кубы. Игра пройдёт на арене «Пхукет муниципал стэдиум» в Таиланде.

ЧМ-2025 (ж) . Группа B
24 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Куба
Италия: Эгону - 12, Данези - 8, Нервини - 7, Силла - 7, Фар - 6, Джованни - 5, Орро - 4, Антропова - 4, Акрари - 3, Сартори - 2, Оморуйи - 2, Камби, де Дженнаро, Ферсино
Куба: Мадан - 8, Мартинес - 6, Суарес - 3, Мартинес - 2, Тарин - 2, Джеймс - 2, Морено - 1, Графорт, Кинделан, Англада, Гонсалес, Санчес, Феррер, Ямилена
Прямые трансляции спорта

Турнир состоит из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии примут участие 32 национальные команды, разбитые на восемь групп, где они сыграют в один круг. Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в 1/8 финала плей-офф, после чего разыграют медали первенства по системе с выбыванием.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата мира (ж)
Турнирная таблица чемпионата мира (ж)

Виды волейбола, о которых вы не знали:

