Расписание матчей чемпионата мира по волейболу среди женщин 2025 года на 22 августа

Сегодня, 22 августа, стартует чемпионат мира по волейболу среди женщин 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира по волейболу среди женщин 22 августа (время московское):

12:00. Пуэрто-Рико – Франция;

12:00. Чехия – Аргентина;

13:00. Нидерланды – Швеция;

13:00. Бельгия – Куба;

15:30. Бразилия – Греция;

15:30. США – Словения;

16:30. Таиланд – Египет;

16:30. Италия – Словакия.

Впервые в истории мирового волейбола в чемпионате мира примут участие не 24, а 32 команды. На групповом этапе они поделены на восемь групп по четыре команды. Каждая сборная в группе сыграет с тремя соперницами. Потом – плей-офф.

Виды волейбола, о которых вы не знали: