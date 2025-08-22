Расписание матчей чемпионата мира по волейболу среди женщин 2025 года на 22 августа

Сегодня, 22 августа, стартует чемпионат мира по волейболу среди женщин 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.
Расписание матчей чемпионата мира по волейболу среди женщин 22 августа (время московское):
12:00. Пуэрто-Рико – Франция;
12:00. Чехия – Аргентина;
13:00. Нидерланды – Швеция;
13:00. Бельгия – Куба;
15:30. Бразилия – Греция;
15:30. США – Словения;
16:30. Таиланд – Египет;
16:30. Италия – Словакия.
Впервые в истории мирового волейбола в чемпионате мира примут участие не 24, а 32 команды. На групповом этапе они поделены на восемь групп по четыре команды. Каждая сборная в группе сыграет с тремя соперницами. Потом – плей-офф.
