Расписание матчей чемпионата мира по волейболу среди женщин 2025 года на 22 августа

Волейбол

Расписание матчей ЧМ по волейболу среди женщин 2025 на 22 августа

Сегодня, 22 августа, стартует чемпионат мира по волейболу среди женщин 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Права на трансляцию матчей чемпионата мира по волейболу среди женщин в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание матчей чемпионата мира по волейболу среди женщин 22 августа (время московское):

12:00. Пуэрто-Рико – Франция;
12:00. Чехия – Аргентина;
13:00. Нидерланды – Швеция;
13:00. Бельгия – Куба;
15:30. Бразилия – Греция;
15:30. США – Словения;
16:30. Таиланд – Египет;
16:30. Италия – Словакия.

Впервые в истории мирового волейбола в чемпионате мира примут участие не 24, а 32 команды. На групповом этапе они поделены на восемь групп по четыре команды. Каждая сборная в группе сыграет с тремя соперницами. Потом – плей-офф.

Виды волейбола, о которых вы не знали:

