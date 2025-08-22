Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Какая сборная одержит победу на ЧМ-2025 по волейболу?

Какая сборная одержит победу на ЧМ-2025 по волейболу?
Комментарии

В пятницу, 22 августа, стартует женский чемпионат мира – 2025 по волейболу. 32 сборных будут участвовать в гонке за медали. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Какая сборная одержит победу на ЧМ-2025 по волейболу?»

Данный турнир проводится с 1952 года под эгидой Международной федерации волейбола. 20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин пройдёт с 22 августа по 7 сентября 2025 года в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете). Действующими обладательницами титула являются волейболистки сборной Сербии.

Напомним, сборная России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.

Материалы по теме
Всё, что нужно знать о чемпионате мира по волейболу — 2025 среди женщин
Всё, что нужно знать о чемпионате мира по волейболу — 2025 среди женщин
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android