Какая сборная одержит победу на ЧМ-2025 по волейболу?

В пятницу, 22 августа, стартует женский чемпионат мира – 2025 по волейболу. 32 сборных будут участвовать в гонке за медали. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Какая сборная одержит победу на ЧМ-2025 по волейболу?»

Данный турнир проводится с 1952 года под эгидой Международной федерации волейбола. 20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин пройдёт с 22 августа по 7 сентября 2025 года в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете). Действующими обладательницами титула являются волейболистки сборной Сербии.

Напомним, сборная России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.