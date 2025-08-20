Россиянка Ляшко перешла из итальянского «Кьери» в турецкую лигу
Поделиться
20-летняя российская блокирующая Анастасия Ляшко продолжит карьеру в волейбольном клубе «Каршияка», выступающем в Первой лиге Турции. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.
Прошлый сезон Ляшко провела в итальянском клубе «Кьери», вместе с которым дошла до финала Кубка Вызова, где команда уступила другому итальянскому клубу «Роме». В сезоне-2023/2024 блокирующая играла за французский «Волеро Ле-Канне».
Напомним, свою карьеру Анастасия Ляшко начала в системе казанского «Динамо-Ак Барс». В сезоне-2021/2022 она перешла в подмосковное «Заречье-Одинцово», а следующий провела в «Тулице».
Материалы по теме
Комментарии
- 20 августа 2025
-
23:27
- 19 августа 2025
-
09:36
- 18 августа 2025
-
18:55
- 17 августа 2025
-
20:26
-
19:54
-
18:20
-
09:45
- 16 августа 2025
-
17:07
-
12:00
- 15 августа 2025
-
15:45
-
14:07
- 14 августа 2025
-
23:59
-
18:07
-
14:54
- 13 августа 2025
-
12:35
- 11 августа 2025
-
23:35
-
22:55
-
22:50
- 8 августа 2025
-
00:19
- 7 августа 2025
-
23:52
- 5 августа 2025
-
21:59
-
15:05
-
14:24
- 3 августа 2025
-
18:59
-
18:47
-
15:42
-
12:04
-
09:58
-
09:00
-
08:00
- 2 августа 2025
-
21:40
-
17:54
-
17:48
-
15:57
-
12:06