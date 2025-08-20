Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Россиянка Ляшко перешла из итальянского «Кьери» в турецкую лигу

Россиянка Ляшко перешла из итальянского «Кьери» в турецкую лигу
Комментарии

20-летняя российская блокирующая Анастасия Ляшко продолжит карьеру в волейбольном клубе «Каршияка», выступающем в Первой лиге Турции. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

Прошлый сезон Ляшко провела в итальянском клубе «Кьери», вместе с которым дошла до финала Кубка Вызова, где команда уступила другому итальянскому клубу «Роме». В сезоне-2023/2024 блокирующая играла за французский «Волеро Ле-Канне».

Напомним, свою карьеру Анастасия Ляшко начала в системе казанского «Динамо-Ак Барс». В сезоне-2021/2022 она перешла в подмосковное «Заречье-Одинцово», а следующий провела в «Тулице».

Материалы по теме
Официально
Елена Гатина стала игроком «Заречье-Одинцово»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android