Россиянка Ляшко перешла из итальянского «Кьери» в турецкую лигу

20-летняя российская блокирующая Анастасия Ляшко продолжит карьеру в волейбольном клубе «Каршияка», выступающем в Первой лиге Турции. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

Прошлый сезон Ляшко провела в итальянском клубе «Кьери», вместе с которым дошла до финала Кубка Вызова, где команда уступила другому итальянскому клубу «Роме». В сезоне-2023/2024 блокирующая играла за французский «Волеро Ле-Канне».

Напомним, свою карьеру Анастасия Ляшко начала в системе казанского «Динамо-Ак Барс». В сезоне-2021/2022 она перешла в подмосковное «Заречье-Одинцово», а следующий провела в «Тулице».