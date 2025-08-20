Стал известен новый клуб российской диагональной Виты Акимовой

23-летняя диагональная Вита Акимова сменила клуб в итальянском чемпионате. Россиянка перешла из «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступала последние два сезона, в миланский «Веро Воллей». Об этом сообщила пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

Клуб также сообщает, что спортсменка уже присоединилась к команде, но её ожидает медицинский осмотр из-за прошлогодней операции на правом плече. Напомним, Акимова пропустила прошлый игровой сезон из-за травмы, находясь в составе «Новары».

В составе итальянской команды Вита стала обладателем Кубка Вызова в сезоне-2023/2024 и Кубка ЕКВ в сезоне-2024/2025. До перехода в «Новару» Акимова провела сезон во французском «Волеро Ле-Канне», и была признана лучшим игроком чемпионата Франции среди команд Лиги A.

В России диагональная успела выступить за «Динамо-Ак Барс», «Спарту», «Динамо-Метар» и «Сириус». В составе сборной России Акимова — лучшая диагональная молодёжного чемпионата мира U20 (2021), серебряный призёр чемпионата Европы среди девушек в 2017 году, чемпионка Европы среди девушек 2018 года.