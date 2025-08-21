Скидки
Кубок памяти Юрия Сапеги и Андрея Кузнецова пройдёт в «Волей Граде»

Кубок памяти Юрия Сапеги и Андрея Кузнецова пройдёт в «Волей Граде»
С 21 по 23 августа в Анапе состоится розыгрыш второго Кубка памяти Юрия Сапеги и Андрея Кузнецова. Турнир пройдёт в «Волей Граде».

В турнире принимают участие три женские команды Суперлиги – прошлогодние победительницы «Динамо» (Краснодар), петербургская «Корабелка» и саратовский «Протон», а также команда Высшей лиги «А» «Динамо-Анапа».

Юрий Сапега входил в тренерский штаб сборной России, являлся генеральным менеджером Всероссийской федерации волейбола в 2002-2005 годах. Скоропостижно скончался на 41-м году жизни. Андрей Кузнецов — двукратный (1987, 1991) чемпион Европы, призёр Олимпиады и чемпионата мира. Кузнецов трагически погиб в автокатастрофе.

Ранее, с 7 по 15 августа, российские волейболистки провели тренировочный сбор в Новогорске. Национальная команда провела два товарищеских матча со сборной Беларуси, которые завершились со счётом 3:0 и 3:1 в пользу россиянок.

Новый формат и рекордные суммы. Такого на чемпионатах мира по волейболу ещё не было!
