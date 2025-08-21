Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Капитан женской сборной России по волейболу оценила матчи со сборной Беларуси

Капитан женской сборной России по волейболу оценила матчи со сборной Беларуси
Аудио-версия:
Комментарии

Либеро волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) и капитан женской сборной России Ольга Костюкевич поделилась эмоциями после двух побед в товарищеских матчах со сборной Беларуси.

«Конечно, мы довольны, что получилось выиграть две встречи. Перед игрой с Беларусью у нас была всего неделя, чтобы наработать какие-то взаимосвязи в команде. Но мы знали, что никаких поблажек не будет, так что ехали за победой. Хотели порадовать наших зрителей. Думаю, на площадке мы показали всё, что успели натренировать», — приводит слова Костюкевич официальный сайт ОКР.

В первом матче, который прошёл в субботу, 16 августа, в Минске сборная России под руководством Константина Ушакова обыграла белорусок со счётом 3-0 по сетам (25:18, 25:21, 25:23). Вторая встреча закончилась уверенной победой российских волейболисток в четырёх партиях — 3:1 (25:14, 26:24, 21:25, 25:21).

Материалы по теме
Эксперимент удался! Сборная России по волейболу одержала две победы резервным составом
Эксперимент удался! Сборная России по волейболу одержала две победы резервным составом
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android