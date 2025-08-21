Капитан женской сборной России по волейболу оценила матчи со сборной Беларуси

Либеро волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) и капитан женской сборной России Ольга Костюкевич поделилась эмоциями после двух побед в товарищеских матчах со сборной Беларуси.

«Конечно, мы довольны, что получилось выиграть две встречи. Перед игрой с Беларусью у нас была всего неделя, чтобы наработать какие-то взаимосвязи в команде. Но мы знали, что никаких поблажек не будет, так что ехали за победой. Хотели порадовать наших зрителей. Думаю, на площадке мы показали всё, что успели натренировать», — приводит слова Костюкевич официальный сайт ОКР.

В первом матче, который прошёл в субботу, 16 августа, в Минске сборная России под руководством Константина Ушакова обыграла белорусок со счётом 3-0 по сетам (25:18, 25:21, 25:23). Вторая встреча закончилась уверенной победой российских волейболисток в четырёх партиях — 3:1 (25:14, 26:24, 21:25, 25:21).