Волейболистка Костюкевич рассказала, как прошёл сбор под руководством тренера Ушакова

Либеро волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) и капитан женской сборной России Ольга Костюкевич рассказала, что сбор под руководством тренера Константина Ушакова оставил у неё положительные впечатления.

«Мне было интересно познакомиться с Константином Анатольевичем, так как раньше мы с ним не пересекались. И мне очень понравилось тренироваться под его руководством. Здорово, что, сталкиваясь с разными тренерами, ты от каждого берёшь что-то новое, что идёт на пользу. Атмосфера в сборной была максимально позитивной, а рабочий процесс — плодотворным. Все девчонки были заряжены, никто не сачковал, даже если уставали», — приводит слова Костюкевич официальный сайт ОКР.

В первом матче после сборов, который прошёл в субботу, 16 августа, в Минске сборная России под руководством Константина Ушакова обыграла белорусок со счётом 3-0 по сетам (25:18, 25:21, 25:23). Вторая встреча закончилась уверенной победой российских волейболисток в четырёх партиях — 3:1 (25:14, 26:24, 21:25, 25:21).

