Таиланд — Египет. Прямая трансляция
16:30 Мск
Волейбол

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 22 августа

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 22 августа
Сегодня, 22 августа, в Таиланде стартует розыгрыш чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское):

Группа А.
13:00. Нидерланды – Швеция;
16:30. Таиланд – Египет.

Группа В.
13:00. Бельгия – Куба;
16:30. Италия – Словакия.

Группа С.
12:00. Пуэрто-Рико – Франция;
15:30. Бразилия – Греция.

Группа D.
12:00. Чехия – Аргентина;
15:30. США – Словения.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025
