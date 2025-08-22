Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 22 августа

Сегодня, 22 августа, в Таиланде стартует розыгрыш чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня группового этапа соревнований.
Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское):
Группа А.
13:00. Нидерланды – Швеция;
16:30. Таиланд – Египет.
Группа В.
13:00. Бельгия – Куба;
16:30. Италия – Словакия.
Группа С.
12:00. Пуэрто-Рико – Франция;
15:30. Бразилия – Греция.
Группа D.
12:00. Чехия – Аргентина;
15:30. США – Словения.
Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.