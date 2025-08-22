Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 22 августа

Сегодня, 22 августа, в Таиланде стартует розыгрыш чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское):

Группа А.

13:00. Нидерланды – Швеция;

16:30. Таиланд – Египет.

Группа В.

13:00. Бельгия – Куба;

16:30. Италия – Словакия.

Группа С.

12:00. Пуэрто-Рико – Франция;

15:30. Бразилия – Греция.

Группа D.

12:00. Чехия – Аргентина;

15:30. США – Словения.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.