«Наша игра была далека от идеала». Кобзарь — о победах сборной России в матчах с Беларусью

Связующая сборной России Виктория Кобзарь высказалась о победах сборной России в матчах с Беларусью.

– Вика, тебя можно поздравить с полноценным дебютом в основной сборной. Получилось прочувствовать особую атмосферу?

– Спасибо большое. Атмосферу, конечно, прочувствовала. Но хотелось бы, чтобы точно такой же дебют был уже на международной арене. Когда будет возможность сыграть против всех сильных команд.

– Что можешь сказать про сами матчи, про соперника?

– Если говорить про нашу игру, то, как я уже говорила, она была далека от идеала. Но какие-то хорошие моменты, безусловно, тоже были. В целом, я думаю, мы сыграли неплохо. Но, конечно, всегда хочется лучше. Можно и таким составом многого добиться, потому что все девчонки хорошие и трудоспособные. Мне понравился наш коллектив. А у соперников я знаю только одного игрока – Анну Давыскибу. Остальных же мне было в новинку увидеть. Кажется, что им не хватило сыгранности. Но я так понимаю, что у них были такие же обстоятельства, как и у нас: не очень длинные сборы и все приехали с разным уровнем подготовки. Поэтому всё объяснимо, — сказала Кобзарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.