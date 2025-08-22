Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Таиланд — Египет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Российская волейболистка Виктория Кобзарь назвала главного фаворита женского ЧМ-2025

Российская волейболистка Виктория Кобзарь назвала главного фаворита женского ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Связующая сборной России Виктория Кобзарь рассказала, что на чемпионате мира по волейболу будет следить за Италией, Турцией, Германией и Сербией.

– Вика, ты наверняка будешь внимательно следить за предстоящим чемпионатом мира. Какие из команд можешь выделить?
– В первую очередь, конечно, Италию. Для меня они на 100% фавориты. Также буду следить за сборной Германии, потому что у меня там играет близкая подруга. За Турцией будет интересно понаблюдать, потому что они плохо выступили в Лиге наций, и все от них ждут чего-то большего. За Сербией буду следить, потому что там играет много знакомых, друзей. У них омолодился состав, поэтому будет интересно, как они себя покажут на турнире.

– Как думаешь, получится у Италии выиграть четвёртый турнир подряд?
– Лично я буду за них болеть. И надеюсь, что у них получится. Потому что у них есть дисциплина, хорошая подготовка, хороший подбор игроков, они большие трудяги. Поэтому я думаю, что у них должно всё получиться, — сказала Кобзарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
«Хочется дебютировать и на мировой арене». Кобзарь — о победах сборной России по волейболу
Эксклюзив
«Хочется дебютировать и на мировой арене». Кобзарь — о победах сборной России по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android