Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Таиланд — Египет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Виктория Кобзарь объяснила, почему никто не может победить женскую сборную Италии

Виктория Кобзарь объяснила, почему никто не может победить женскую сборную Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Связующая сборной России Виктория Кобзарь объяснила, почему никто не может победить женскую сборную Италии.

– Ты же и сама поиграла в итальянском чемпионате. Как считаешь, в чём сейчас уникальность команды Хулио Веласко?
– В первую очередь это отличная организация. Потому что если посмотреть, то у них минимальное количество глупых ошибок, их почти нет. Все простые мячи – это всегда идеальная доводка, которая позволяет играть в быструю комбинационную игру. Плюс ко всему у них высокий уровень защиты. Им забить не так-то просто. Поэтому они сейчас одни из сильнейших. Я не могу сказать, что они играют одним игроком или у них один лидер – нет. У них действительно есть какая-то командная сплочённость. По всем показателям они выглядят стабильно. Мне кажется, в этом и есть секрет их успеха, — сказала Кобзарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
«Хочется дебютировать и на мировой арене». Кобзарь — о победах сборной России по волейболу
Эксклюзив
«Хочется дебютировать и на мировой арене». Кобзарь — о победах сборной России по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android