Связующая сборной России Виктория Кобзарь объяснила, почему никто не может победить женскую сборную Италии.

– Ты же и сама поиграла в итальянском чемпионате. Как считаешь, в чём сейчас уникальность команды Хулио Веласко?

– В первую очередь это отличная организация. Потому что если посмотреть, то у них минимальное количество глупых ошибок, их почти нет. Все простые мячи – это всегда идеальная доводка, которая позволяет играть в быструю комбинационную игру. Плюс ко всему у них высокий уровень защиты. Им забить не так-то просто. Поэтому они сейчас одни из сильнейших. Я не могу сказать, что они играют одним игроком или у них один лидер – нет. У них действительно есть какая-то командная сплочённость. По всем показателям они выглядят стабильно. Мне кажется, в этом и есть секрет их успеха, — сказала Кобзарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.