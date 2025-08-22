Скидки
Таиланд — Египет. Прямая трансляция
16:30 Мск
Волейбол

«Я и не сомневалась». Российская волейболистка Кобзарь – о своём переходе в турецкую лигу

Комментарии

Связующая сборной России Виктория Кобзарь высказалась о своём переходе в турецкую лигу. Спортсменка перешла из итальянского клуба «Мегабокс Валлефолья» в турецкий «Айдын».

«Турецкая и итальянская лиги сейчас самые сильные, если смотреть по финалам Лиги чемпионов и клубным чемпионатам. Это факт. Поэтому хочется попробовать поиграть против звёздных игроков теперь и в Турции. Хочется в полной мере посмотреть и прочувствовать зарубежный волейбол. Мне кажется, что это очень полезный опыт. И как раз мне поступило очень хорошее предложение из Турции. Я и не сомневалась, когда принимала решение», — сказала Кобзарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

