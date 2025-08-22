Женская сборная Аргентины с победы стартовала на ЧМ-2025, обыграв Чехию

В рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу – 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, состоялся матч в группе D, в котором играли сборные Чехии и Аргентины. Победу со счётом 3:1 (18:25, 25:23, 25:17, 26:24) одержала сборная Аргентины.

Сегодня, 22 августа, в группе D также пройдёт матч между сборными США и Словении. Начало игры запланировано на 15:30 по московскому времени. По регламенту соревнований в следующую стадию турнира из группы выходят две лучших команды группового этапа.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.