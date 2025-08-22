Женская сборная Аргентины с победы стартовала на ЧМ-2025, обыграв Чехию

Скидки
Таиланд — Египет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Волейбол Новости

Аргентина – Чехия, результат матча 22 августа 2025, счет 3:1, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Комментарии

В рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу – 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, состоялся матч в группе D, в котором играли сборные Чехии и Аргентины. Победу со счётом 3:1 (18:25, 25:23, 25:17, 26:24) одержала сборная Аргентины.

ЧМ-2025 (ж) . Группа D
22 августа 2025, пятница. 12:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 3
Аргентина
Чехия: Бранкуска - 17, Грозер - 14, Егларжова - 12, Млейнкова - 7, Буковска - 6, Свободова - 4, Коулисиани - 4, Валкова - 4, Кнейфлова, Павлова, Дигринова, Досталова, Дите, Грабовска
Аргентина: Кугно - 25, Бертолино - 13, Симиан - 10, Кабрера - 7, Гарсия - 6, Родригес - 2, Перес - 2, Майер - 1, Бенитес, Салинас, Фортуна, Беднарек, Графф, Пелосо

Сегодня, 22 августа, в группе D также пройдёт матч между сборными США и Словении. Начало игры запланировано на 15:30 по московскому времени. По регламенту соревнований в следующую стадию турнира из группы выходят две лучших команды группового этапа.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Турнирная таблица ЧМ-2025 (ж)
Календарь ЧМ-2025 (ж)
