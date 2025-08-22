Женская сборная Франции обыграла Пуэрто-Рико на старте ЧМ-2025
Сегодня, 22 августа, женская сборная Франции в рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу – 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, обыграла представительниц Пуэрто-Рико со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14).
ЧМ-2025 (ж) . Группа C
22 августа 2025, пятница. 12:00 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
1 : 3
Франция
Пуэрто-Рико: Васкес - 12, Кампион - 11, Ортис - 6, Сантьяго - 5, Ривера - 4, Рейес - 3, Сантос - 3, Эрнандес - 2, Холлингсворт - 1, Перес - 1, Венегас, Ногерас, Родригес, Валье
Франция: Ндиайе - 22, Казот - 21, Сильвес - 9, Ротар - 9, Фангеду - 8, Стоилькович - 1, Жикель - 1, Данар-Селосс - 1, Шуих-Барбе, Жардино, Элуга, Массюэль, Авежен, Желен
Франция и Пуэрто-Рико выступают в группе С, где также играют представители Бразилии и Греции, которые проведут матч друг с другом сегодня, 22 августа, не ранее 15:30 мск. Далее волейболистки Пуэрто-Рико сыграют с греческими спортсменками, сборная Франции — с Бразилией.
Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.
