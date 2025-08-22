Женская сборная Франции обыграла Пуэрто-Рико на старте ЧМ-2025

Сегодня, 22 августа, женская сборная Франции в рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу – 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, обыграла представительниц Пуэрто-Рико со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14).

Франция и Пуэрто-Рико выступают в группе С, где также играют представители Бразилии и Греции, которые проведут матч друг с другом сегодня, 22 августа, не ранее 15:30 мск. Далее волейболистки Пуэрто-Рико сыграют с греческими спортсменками, сборная Франции — с Бразилией.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.