Женская сборная Бразилии одержала уверенную победу над Грецией в стартовом матче ЧМ-2025

В рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу – 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, состоялся матч в группе С, в котором играли сборные Бразилии и Греции. Победу со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) одержала сборная Бразилии.

Раннее в группе С состоялся матч между сборными Франции и Пуэрто-Рико. Французские волейболистки одержали победу со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14). По регламенту соревнований в следующую стадию турнира из группы выходят две лучших команды группового этапа.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.