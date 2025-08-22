Скидки
Таиланд — Египет. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Волейбол

Бразилия — Греция, результат матча 22 августа 2025, счёт 3:0, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Женская сборная Бразилии одержала уверенную победу над Грецией в стартовом матче ЧМ-2025
Комментарии

В рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу – 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, состоялся матч в группе С, в котором играли сборные Бразилии и Греции. Победу со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) одержала сборная Бразилии.

ЧМ-2025 (ж) . Группа C
22 августа 2025, пятница. 15:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Греция
Бразилия: Дуарте, Карнейро, Виэзел, Монтибеллер, Кудиесс, Ратцке, Гимараес, Неззо, Венк, Насименто, Бергманн, Сантос, Васкес, де Арруда
Греция: Артакиану, Тикманиду, Лампруси, Циога, Тонтаи, Ксантопулу, Константиниду, Страндзали, Бакодиму, Терзоглу, Бака, Каракаси, Цицийянни, Антули

Раннее в группе С состоялся матч между сборными Франции и Пуэрто-Рико. Французские волейболистки одержали победу со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14). По регламенту соревнований в следующую стадию турнира из группы выходят две лучших команды группового этапа.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Календарь ЧМ-2025 по волейболу
