Женская сборная Италии стартовала с победы на ЧМ-2025, обыграв Словакию

Итальянские волейболистки переиграли соперниц из Словакии в матче 1-го тура группы В чемпионата мира по волейболу – 2025. Соревнования проходят в Таиланде. Италия одолела Словакию со счётом 3:0 (25:20, 25:14, 25:15).

Ранее был сыгран матч в группе С, в котором встретились сборные Бразилии и Греции. Победу со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) одержала сборная Бразилии. В матче группы D волейболистки из США одолели Словению — 3:1 (25:23, 17:25, 25:22, 25:14).

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Защиту титула сербские волейболистки начнут завтра, 23 августа, со встречи с Украиной.