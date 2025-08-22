Женская сборная Италии стартовала с победы на ЧМ-2025, обыграв Словакию
Итальянские волейболистки переиграли соперниц из Словакии в матче 1-го тура группы В чемпионата мира по волейболу – 2025. Соревнования проходят в Таиланде. Италия одолела Словакию со счётом 3:0 (25:20, 25:14, 25:15).
ЧМ-2025 (ж) . Группа B
22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Словакия
Италия: Камби, де Дженнаро, Ферсино, Орро, Сартори, Данези, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Джованни, Антропова, Акрари
Словакия: Эртельтова, Косекова, Елинкова, Гердова, Палгутова, Смешкова, Герелова, Янчова, Грушецка, Фричова, Когутова, Шундерликова, Шепелова, Магдинова
Ранее был сыгран матч в группе С, в котором встретились сборные Бразилии и Греции. Победу со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:16) одержала сборная Бразилии. В матче группы D волейболистки из США одолели Словению — 3:1 (25:23, 17:25, 25:22, 25:14).
Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Защиту титула сербские волейболистки начнут завтра, 23 августа, со встречи с Украиной.
