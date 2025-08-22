Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 22 августа, календарь, таблица

Сегодня, 22 августа, в Таиланде стартовал чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 в Таиланде. Женщины, групповой этап. Результаты матчей 22 августа:

Группа А:

13:00. Нидерланды – Швеция — 3:2 (25:27, 25:11, 25:21, 21:25, 15:9);

16:30. Таиланд – Египет — 3:1 (25:15, 23:25, 25:15, 25:11).

Группа В:

13:00. Бельгия – Куба — 3:0 (25:23, 25:14, 25:11);

16:30. Италия – Словакия — 3:0 (25:20, 25:14, 25:15).

Группа С:

12:00. Франция — Пуэрто-Рико — 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14);

15:30. Бразилия – Греция — 3:0 (25:18, 25:16, 25:16).

Группа D:

12:00. Аргентина — Чехия — 3:1 (18:25, 25:23, 25:17, 26:24);

15:30. США – Словения — 3:1 (25:23, 17:25, 25:22, 25:14).

Соревнования проходят с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.