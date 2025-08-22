ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 22 августа, календарь, таблица

Сегодня, 22 августа, в Таиланде стартовал чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня группового этапа соревнований.
Чемпионат мира по волейболу — 2025 в Таиланде. Женщины, групповой этап. Результаты матчей 22 августа:
Группа А:
13:00. Нидерланды – Швеция — 3:2 (25:27, 25:11, 25:21, 21:25, 15:9);
16:30. Таиланд – Египет — 3:1 (25:15, 23:25, 25:15, 25:11).
Группа В:
13:00. Бельгия – Куба — 3:0 (25:23, 25:14, 25:11);
16:30. Италия – Словакия — 3:0 (25:20, 25:14, 25:15).
Группа С:
12:00. Франция — Пуэрто-Рико — 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14);
15:30. Бразилия – Греция — 3:0 (25:18, 25:16, 25:16).
Группа D:
12:00. Аргентина — Чехия — 3:1 (18:25, 25:23, 25:17, 26:24);
15:30. США – Словения — 3:1 (25:23, 17:25, 25:22, 25:14).
Соревнования проходят с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.