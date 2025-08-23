Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 23 августа

Сегодня, 23 августа, в Таиланде продолжится розыгрыш чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня группового этапа соревнований.
Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское):
Группа E
12.00. Канада – Болгария
15.30. Турция – Испания
Группа F
12:00. Доминиканская Республика – Колумбия
15:30. Китай – Мексика
Группа G
13:00. Япония – Камерун
16:30. Сербия – Украина
Группа Н
13:00. Германия – Кения
16:30. Польша – Вьетнам
Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.