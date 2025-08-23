Скидки
Сербия — Украина. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Волейбол Новости

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 23 августа

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 23 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 августа, в Таиланде продолжится розыгрыш чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское):

Группа E

12.00. Канада – Болгария
15.30. Турция – Испания

Группа F

12:00. Доминиканская Республика – Колумбия
15:30. Китай – Мексика

Группа G

13:00. Япония – Камерун
16:30. Сербия – Украина

Группа Н

13:00. Германия – Кения
16:30. Польша – Вьетнам

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
