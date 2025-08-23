Канадские волейболистки обыграли Болгарию в матче ЧМ-2025
В рамках группового раунда чемпионата мира по волейболу – 2025 среди женщин, проходящего в Таиланде, состоялся матч в группе Е, в котором играли сборные Канады и Болгарии. Победу со счётом 3:1 (25:23, 25:18, 23:25, 25:18) одержали канадские волейболистки.
ЧМ-2025 (ж) . Группа E
23 августа 2025, суббота. 12:00 МСК
Канада
Окончен
3 : 1
Болгария
Канада: Митрович - 17, Токбуом - 15, Смрек - 12, Мальо - 8, Джонсон - 6, Гезен - 6, Пеллан - 3, Эндрюс - 2, Савар, Мурманн, Эрбен-Бейкер, Джост, Боровски, Файяд
Болгария: Стоянова - 15, Димитрова - 10, Вучкова - 7, Миланова - 7, Паскова - 7, Станчулова - 6, Кривошийска - 1, Китипова - 1, Нанева - 1, Пашкулева, Николова, Венева, Иванова, Нинова
Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. Напомним, сборная России не участвует в международных соревнованиях по политическим причинам.
20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете).
