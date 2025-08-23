Сербия уверенно обыграла Украину в стартовом матче чемпионата мира по волейболу

Сербские волейболистки переиграли соперниц из Украины в матче 1-го тура группы H чемпионата мира по волейболу — 2025. Соревнования проходят в Таиланде. Сербия одержала уверенную победу в трёх сетах — 3:0 (25:21, 25:19, 25:17).

Ранее в группе H сборная Японии в трёх партиях обыграла Камерун — 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. В 2022 году в финале они одержали победу над волейболистками из Бразилии.

Российские волейболистки не принимают участия на чемпионате мира — 2025.