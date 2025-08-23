Сербия уверенно обыграла Украину в стартовом матче чемпионата мира по волейболу
Поделиться
Сербские волейболистки переиграли соперниц из Украины в матче 1-го тура группы H чемпионата мира по волейболу — 2025. Соревнования проходят в Таиланде. Сербия одержала уверенную победу в трёх сетах — 3:0 (25:21, 25:19, 25:17).
ЧМ-2025 (ж) . Группа H
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Украина
Сербия: Дангубич, Попович, Миркович, Куртагич, Пушич, Алексич, Узелац, Егдич, Бошкович, Миленкович, Киров, Букилиц, Милевич, Иванович
Украина: Миленко, Мелюшкина, Луценко, Немцева, Дорсман, Герасимчук, Парфёнова, Нудьга, Шаргородская, Капланская, Артышук, Павлик, Крайдуба, Котар
Ранее в группе H сборная Японии в трёх партиях обыграла Камерун — 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. В 2022 году в финале они одержали победу над волейболистками из Бразилии.
Российские волейболистки не принимают участия на чемпионате мира — 2025.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 августа 2025
-
19:04
-
18:20
-
18:12
-
16:15
-
14:28
-
13:30
-
09:31
- 22 августа 2025
-
18:52
-
17:43
-
17:29
-
16:49
-
16:15
-
14:31
-
14:12
-
13:30
-
12:15
-
11:50
-
11:45
-
11:25
-
11:18
-
10:00
-
09:30
-
09:30
-
09:00
- 21 августа 2025
-
11:53
-
11:36
-
10:16
-
09:59
- 20 августа 2025
-
23:43
-
23:27
- 19 августа 2025
-
09:36
- 18 августа 2025
-
18:55
- 17 августа 2025
-
20:26
-
19:54
-
18:20