Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Украина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сербия — Украина, результат матча 23 августа 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Сербия уверенно обыграла Украину в стартовом матче чемпионата мира по волейболу
Комментарии

Сербские волейболистки переиграли соперниц из Украины в матче 1-го тура группы H чемпионата мира по волейболу — 2025. Соревнования проходят в Таиланде. Сербия одержала уверенную победу в трёх сетах — 3:0 (25:21, 25:19, 25:17).

ЧМ-2025 (ж) . Группа H
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Украина
Сербия: Дангубич, Попович, Миркович, Куртагич, Пушич, Алексич, Узелац, Егдич, Бошкович, Миленкович, Киров, Букилиц, Милевич, Иванович
Украина: Миленко, Мелюшкина, Луценко, Немцева, Дорсман, Герасимчук, Парфёнова, Нудьга, Шаргородская, Капланская, Артышук, Павлик, Крайдуба, Котар

Ранее в группе H сборная Японии в трёх партиях обыграла Камерун — 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. В 2022 году в финале они одержали победу над волейболистками из Бразилии.

Российские волейболистки не принимают участия на чемпионате мира — 2025.

Материалы по теме
Полный список «наших» на ЧМ-2025 по волейболу. За кого переживать российским болельщикам?
Полный список «наших» на ЧМ-2025 по волейболу. За кого переживать российским болельщикам?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android