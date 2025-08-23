Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Украина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Польша — Вьетнам, результат матча 23 августа 2025, счет 3:1, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Польские волейболистки в четырёх партиях обыграли Вьетнам на чемпионате мира — 2025
Комментарии

Польские волейболистки переиграли соперниц из Вьетнама в матче 1-го тура группы G чемпионата мира по волейболу — 2025. Соревнования проходят в Таиланде. Польша одержала победу в четырёх сетах — 3:1 (23:25, 25:10, 25:12, 25:22).

ЧМ-2025 (ж) . Группа G
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Вьетнам
Польша: Грика, Стысяк, Ковалевска, Корнелюк, Пясецка, Лукасик, Щигловска, Чирняньска, Штефаник, Смажек, Лысяк, Дамаске, Венерска, Юрчик
Вьетнам: Тхюи, Тхюи, Тринь, Данг, Тхоа, Тринь, Куинь, Фыонг, Хьен, Оань, Уен, Тхый, Ань

Ранее в группе H сборная Германии в трёх партиях обыграла Кению — 3:0 (25:22, 25:8, 25:20).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. В 2022 году в финале они одержали победу над волейболистками из Бразилии.

Российские волейболистки не принимают участия на чемпионате мира — 2025.

Материалы по теме
Полный список «наших» на ЧМ-2025 по волейболу. За кого переживать российским болельщикам?
Полный список «наших» на ЧМ-2025 по волейболу. За кого переживать российским болельщикам?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android