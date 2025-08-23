Польские волейболистки в четырёх партиях обыграли Вьетнам на чемпионате мира — 2025

Польские волейболистки переиграли соперниц из Вьетнама в матче 1-го тура группы G чемпионата мира по волейболу — 2025. Соревнования проходят в Таиланде. Польша одержала победу в четырёх сетах — 3:1 (23:25, 25:10, 25:12, 25:22).

Ранее в группе H сборная Германии в трёх партиях обыграла Кению — 3:0 (25:22, 25:8, 25:20).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. В 2022 году в финале они одержали победу над волейболистками из Бразилии.

Российские волейболистки не принимают участия на чемпионате мира — 2025.