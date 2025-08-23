Польские волейболистки в четырёх партиях обыграли Вьетнам на чемпионате мира — 2025
Польские волейболистки переиграли соперниц из Вьетнама в матче 1-го тура группы G чемпионата мира по волейболу — 2025. Соревнования проходят в Таиланде. Польша одержала победу в четырёх сетах — 3:1 (23:25, 25:10, 25:12, 25:22).
ЧМ-2025 (ж) . Группа G
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Вьетнам
Польша: Грика, Стысяк, Ковалевска, Корнелюк, Пясецка, Лукасик, Щигловска, Чирняньска, Штефаник, Смажек, Лысяк, Дамаске, Венерска, Юрчик
Вьетнам: Тхюи, Тхюи, Тринь, Данг, Тхоа, Тринь, Куинь, Фыонг, Хьен, Оань, Уен, Тхый, Ань
Ранее в группе H сборная Германии в трёх партиях обыграла Кению — 3:0 (25:22, 25:8, 25:20).
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. В 2022 году в финале они одержали победу над волейболистками из Бразилии.
Российские волейболистки не принимают участия на чемпионате мира — 2025.
