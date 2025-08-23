Скидки
ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 23 августа, календарь, таблица

ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 23 августа, календарь, таблица
Сегодня, 23 августа, в Таиланде продолжился чемпионата мира — 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 в Таиланде. Женщины, групповой этап. Результаты матчей 23 августа:

Группа E

  • Канада — Болгария — 3:1 (25:23, 25:18, 23:25, 25:18).
  • Турция — Испания — 3:0 (25:18, 25:20, 25:13).

Группа F

  • Доминиканская Республика — Колумбия — 3:0 (25:15, 25:18, 25:13).
  • Китай — Мексика — 3:1 (22:25, 26:24, 25:10, 25:18).

Группа G

  • Япония — Камерун — 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).
  • Сербия — Украина — 3:0 (25:21, 25:19, 25:17).

Группа Н

  • Германия — Кения — 3:0 (25:22, 25:8, 25:20).
  • Польша — Вьетнам — 3:1 (23:25, 25:10, 25:12, 25:22).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь женского ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица женского ЧМ-2025 по волейболу
