Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 24 августа

Сегодня, 24 августа, в Таиланде продолжится розыгрыш чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня группового этапа соревнований.
Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское):
Группа А.
13:00. Нидерланды – Египет;
16:30. Таиланд – Швеция.
Группа В
13:00. Италия – Куба;
16:30. Бельгия – Словакия.
Группа С
12:00. Пуэрто-Рико – Греция;
15:30. Бразилия – Франция.
Группа D
12:00. Чехия – Словения;
15:30. США – Аргентина.
Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.