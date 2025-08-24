Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 24 августа

Сегодня, 24 августа, в Таиланде продолжится розыгрыш чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское):

Группа А.

13:00. Нидерланды – Египет;

16:30. Таиланд – Швеция.

Группа В

13:00. Италия – Куба;

16:30. Бельгия – Словакия.

Группа С

12:00. Пуэрто-Рико – Греция;

15:30. Бразилия – Франция.

Группа D

12:00. Чехия – Словения;

15:30. США – Аргентина.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.