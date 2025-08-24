Итальянские волейболистки разгромили команду Кубы на групповом этапе ЧМ — 2025

Женская сборная Италии обыграла команду Кубы в матче группы В чемпионата мира 2025 года. Встреча на арене «Пхукет муниципал стэдиум» в Таиланде завершилась в трёх сетах со счётом 25:9, 25:8, 25:16.

Итальянки выиграли оба матча на старте группового этапа и с шестью очками лидируют в группе В, Куба не набрала очков и идёт третьей в квартете.

В следующем матче 26 августа Италия сыграет с Бельгией, кубинские волейболистки в этот же день встретятся с командой Словакии.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.