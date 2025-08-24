Скидки
Волейбол

Италия – Куба, результат матча 22 августа 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Итальянские волейболистки разгромили команду Кубы на групповом этапе ЧМ — 2025
Женская сборная Италии обыграла команду Кубы в матче группы В чемпионата мира 2025 года. Встреча на арене «Пхукет муниципал стэдиум» в Таиланде завершилась в трёх сетах со счётом 25:9, 25:8, 25:16.

ЧМ-2025 (ж) . Группа B
24 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Куба
Италия: Данези - 1, Эгону - 1, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Орро, Сартори, Нервини, Силла, Фар, Оморуйи, Джованни, Антропова, Акрари
Куба: Мартинес - 1, Графорт, Кинделан, Англада, Мартинес, Гонсалес, Санчес, Феррер, Морено, Ямилена, Тарин, Суарес, Джеймс, Мадан

Итальянки выиграли оба матча на старте группового этапа и с шестью очками лидируют в группе В, Куба не набрала очков и идёт третьей в квартете.

В следующем матче 26 августа Италия сыграет с Бельгией, кубинские волейболистки в этот же день встретятся с командой Словакии.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь чемпионата мира (ж)
Турнирная таблица чемпионата мира (ж)
