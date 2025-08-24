Скидки
Таиланд — Швеция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Волейбол Новости

Чехия – Словения, результат матча 22 августа 2025, счет 3:2, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Женская сборная Чехии отыгралась со счёта 0:2 по сетам и победила Словению на ЧМ — 2025
Комментарии

Женская сборная Чехия одержала волевую победу над командой Словении в матче группы D на чемпионате мира 2025 года. Встреча на арене «Корат Чатчай Холл» в Накхонратчасиме (Таиланд), завершилась в пяти сетах со счётом 22:25, 19:25, 25:23, 25:18, 15:13.

ЧМ-2025 (ж) . Группа D
24 августа 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Чехия
Окончен
3 : 2
Словения
Чехия: Кнейфлова, Павлова, Свободова, Грозер, Буковска, Коулисиани, Дигринова, Валкова, Досталова, Егларжова, Млейнкова, Дите, Грабовска, Бранкуска
Словения: Павлович, Годец, Лорбер-Фийок, Силла, Юрич, Заткович, Шифтар, Фрелих, Великоня Грбач, Милошич, Мазей, Планиншец, Банко, Халужан

Чешская команда выиграла первый матч на турнире и с двумя очками располагается на третьей строчке группы D, Словения потерпела второе поражение, с одним очком команда идёт четвёртой в квартете.

В следующем матче 26 августа Чехия сыграет с США, словенские волейболистки в этот же день встретятся с командой Аргентины.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь чемпионата мира (ж)
Турнирная таблица чемпионата мира (ж)
