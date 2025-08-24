Женская сборная Чехии отыгралась со счёта 0:2 по сетам и победила Словению на ЧМ — 2025

Женская сборная Чехия одержала волевую победу над командой Словении в матче группы D на чемпионате мира 2025 года. Встреча на арене «Корат Чатчай Холл» в Накхонратчасиме (Таиланд), завершилась в пяти сетах со счётом 22:25, 19:25, 25:23, 25:18, 15:13.

Чешская команда выиграла первый матч на турнире и с двумя очками располагается на третьей строчке группы D, Словения потерпела второе поражение, с одним очком команда идёт четвёртой в квартете.

В следующем матче 26 августа Чехия сыграет с США, словенские волейболистки в этот же день встретятся с командой Аргентины.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.