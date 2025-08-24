Сборная Бразилии победила Францию на женском ЧМ, проиграв в первых двух сетах
Завершился матч чемпионата мира по волейболу 2025 года среди женщин, в котором встречались сборные Бразилии и Франции. Команды играли на стадионе ЧМЕКЦ в Чиангмае (Таиланд). Сборная Бразилии одержала победу в пяти партиях со счётом 3:2 (21:25, 20:25, 25:15, 25:17, 15:12).
ЧМ-2025 (ж) . Группа C
24 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 2
Франция
Бразилия: Гимараес - 18, Бергманн - 17, Монтибеллер - 14, Кудиесс - 14, Насименто - 10, Дуарте - 9, Виэзел - 3, Карнейро, Ратцке, Неззо, Венк, Сантос, Васкес, де Арруда
Франция: Казот - 20, Ндиайе - 18, Ротар - 12, Элуга - 10, Сильвес - 6, Жикель - 2, Авежен - 2, Фангеду - 1, Шуих-Барбе, Жардино, Стоилькович, Данар-Селосс, Массюэль, Желен
Ранее сегодня, 24 августа, в группе С сборная Греции обыграла Пуэрто-Рико со счётом 3:1 (25:19, 25:13, 23:25, 25:14).
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. В 2022 году в финале команда обыграла Бразилию со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:17).
