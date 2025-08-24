Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Таиланд — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Бразилия — Франция, результат матча 24 августа 2025, счет 3:2, ЧМ по волейболу среди женщин 2025

Сборная Бразилии победила Францию на женском ЧМ, проиграв в первых двух сетах
Комментарии

Завершился матч чемпионата мира по волейболу 2025 года среди женщин, в котором встречались сборные Бразилии и Франции. Команды играли на стадионе ЧМЕКЦ в Чиангмае (Таиланд). Сборная Бразилии одержала победу в пяти партиях со счётом 3:2 (21:25, 20:25, 25:15, 25:17, 15:12).

ЧМ-2025 (ж) . Группа C
24 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 2
Франция
Бразилия: Гимараес - 18, Бергманн - 17, Монтибеллер - 14, Кудиесс - 14, Насименто - 10, Дуарте - 9, Виэзел - 3, Карнейро, Ратцке, Неззо, Венк, Сантос, Васкес, де Арруда
Франция: Казот - 20, Ндиайе - 18, Ротар - 12, Элуга - 10, Сильвес - 6, Жикель - 2, Авежен - 2, Фангеду - 1, Шуих-Барбе, Жардино, Стоилькович, Данар-Селосс, Массюэль, Желен

Ранее сегодня, 24 августа, в группе С сборная Греции обыграла Пуэрто-Рико со счётом 3:1 (25:19, 25:13, 23:25, 25:14).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии. В 2022 году в финале команда обыграла Бразилию со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:17).

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
Материалы по теме
Разминка для фаворитов. Как прошли матчи 1-го тура женского ЧМ-2025 по волейболу
Разминка для фаворитов. Как прошли матчи 1-го тура женского ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android