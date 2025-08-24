Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 24 августа, календарь, таблица

Сегодня, 24 августа, в Таиланде продолжился розыгрыш чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины

Группа А

Нидерланды – Египет — 3:0 (25:15, 25:13, 25:13).

Таиланд – Швеция — 3:0 (25:18, 25:20, 25:22).

Группа В

Италия – Куба — 3:0 (25:9, 25:8, 25:16).

Бельгия – Словакия — 3:0 (25:19, 25:17, 25:18).

Группа С

Пуэрто-Рико – Греция — 1:3 (19:25, 13:25, 25:23, 14:25).

Бразилия – Франция — 3:2 (21:25, 20:25, 25:15, 25:17, 15:13).

Группа D

Чехия – Словения — 3:2 (22:25, 19:25, 25:23, 25:18, 15:13).

США – Аргентина — 3:1 (25:14, 23:25, 25:12, 25:17).

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.