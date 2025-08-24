Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 24 августа, календарь, таблица

ЧМ по волейболу среди женщин — 2025: результаты на 24 августа, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 августа, в Таиланде продолжился розыгрыш чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины

Группа А

Нидерланды – Египет — 3:0 (25:15, 25:13, 25:13).
Таиланд – Швеция — 3:0 (25:18, 25:20, 25:22).

Группа В

Италия – Куба — 3:0 (25:9, 25:8, 25:16).
Бельгия – Словакия — 3:0 (25:19, 25:17, 25:18).

Группа С

Пуэрто-Рико – Греция — 1:3 (19:25, 13:25, 25:23, 14:25).
Бразилия – Франция — 3:2 (21:25, 20:25, 25:15, 25:17, 15:13).

Группа D

Чехия – Словения — 3:2 (22:25, 19:25, 25:23, 25:18, 15:13).
США – Аргентина — 3:1 (25:14, 23:25, 25:12, 25:17).

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
Материалы по теме
Большой волейбол — прямо на «Чемпионате»! Смотрим прямые трансляции ЧМ-2025
Live
Большой волейбол — прямо на «Чемпионате»! Смотрим прямые трансляции ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android