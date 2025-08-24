Скидки
Канада — Испания. Прямая трансляция
Волейбол

«Корабелка» стала победителем Кубка памяти Юрия Сапеги и Андрея Кузнецова

«Корабелка» стала победителем Кубка памяти Юрия Сапеги и Андрея Кузнецова
Аудио-версия:
Женский волейбольный клуб «Корабелка», который с нового сезона будет выступать в Суперлиге, стал победителем Кубка памяти Юрия Сапеги и Андрея Кузнецова. В турнире также участвовали саратовский «Протон», «Динамо-Анапа» и краснодарское «Динамо», которое было предыдущим обладателем Кубка.

«Корабелка» одержала три победы в трёх матчах. «Протон» выиграл дважды, допустив одно поражение. На счету краснодарского «Динамо» одна победа при двух проигрышах, а «Динамо-Анапа» завершило турнир без побед.

«Мы очень рады, естественно, что выиграли, тем более в борьбе с командами Суперлиги в трёх партиях. Но впереди у нас очень, очень много работы – мы только в начале, и другие команды только начали. Нужно всё время быть начеку. Это только наш маленький первый шаг!» – приводит слова главного тренера «Корабелки» Светланы Сафроновой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

