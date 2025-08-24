«Ярославич» выиграл Кубок памяти, опередив МГТУ

Мужской волейбольный клуб «Ярославич», который в новом сезоне вновь вернётся в российскую Суперлигу, стал обладателем Кубка памяти, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В турнире также принимали участие московские клубы МГТУ и ЦСКА, а также белорусский «Шахтёр».

«Ярославич» завершил борьбу с тремя победами в трёх матчах, МГТУ – с двумя, ЦСКА выиграл один матч, а «Шахтёр» остался без побед.

«Это первый предсезонный турнир для обновлённого «Ярославича». Для нас и наших зрителей здесь всё по-новому – новый старт, лига, зал, соперники. Стараемся от всей души, от всего сердца и хотим показать свою площадку, команду в самом лучшем виде и ворваться в лучшую в мире лигу», – приводит слова директора «Ярославича» Александра Соколова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.