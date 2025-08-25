Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 25 августа

Сегодня, 25 августа, в Таиланде продолжится розыгрыш чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское):

Группа Е.

12:00. Канада – Испания;

15:30. Турция – Болгария.

Группа F

12:00. Доминиканская Республика – Мексика;

15:30. Китай – Колумбия.

Группа G

13:00. Германия – Вьетнам;

16:30. Польша – Кения.

Группа H

13:00. Япония – Украина;

16:30. Сербия – Камерун.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.