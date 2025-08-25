Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 25 августа

Сегодня, 25 августа, в Таиланде продолжится розыгрыш чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня группового этапа соревнований.
Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское):
Группа Е.
12:00. Канада – Испания;
15:30. Турция – Болгария.
Группа F
12:00. Доминиканская Республика – Мексика;
15:30. Китай – Колумбия.
Группа G
13:00. Германия – Вьетнам;
16:30. Польша – Кения.
Группа H
13:00. Япония – Украина;
16:30. Сербия – Камерун.
Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.