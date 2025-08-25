Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 25 августа

Расписание матчей ЧМ-2025 по волейболу среди женщин на 25 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 августа, в Таиланде продолжится розыгрыш чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня группового этапа соревнований.

Чемпионат мира по волейболу – 2025. Таиланд. Групповой этап. Женщины (время – московское):

Группа Е.
12:00. Канада – Испания;
15:30. Турция – Болгария.

Группа F
12:00. Доминиканская Республика – Мексика;
15:30. Китай – Колумбия.

Группа G
13:00. Германия – Вьетнам;
16:30. Польша – Кения.

Группа H
13:00. Япония – Украина;
16:30. Сербия – Камерун.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
Материалы по теме
Разминка для фаворитов. Как прошли матчи 1-го тура женского ЧМ-2025 по волейболу
Разминка для фаворитов. Как прошли матчи 1-го тура женского ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android