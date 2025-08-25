Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская сборная Японии в пяти партиях обыграла Украину на ЧМ-2025

Женская сборная Японии в пяти партиях обыграла Украину на ЧМ-2025
Комментарии

Женская сборная Японии обыграла Украину в матче группы Н чемпионата мира 2025 года, проходящего в Таиланде. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:27, 20:25, 25:20, 26:24, 15:11) в пользу японских волейболисток.

ЧМ-2025 (ж) . Группа H
25 августа 2025, понедельник. 13:00 МСК
Япония
Окончен
3 : 2
Украина
Япония: Исикава - 28, Сато - 24, Вада - 12, Симамура - 10, Акимото - 5, Ямада - 2, Сэки - 1, Миябэ - 1, Араки, Кодзима, Фукудомэ, Ивасава, Накагава, Китамадо
Украина: Миленко - 21, Мелюшкина - 18, Крайдуба - 16, Нудьга - 6, Дорсман - 5, Шаргородская - 4, Павлик - 4, Артышук - 1, Луценко, Немцева, Герасимчук, Парфёнова, Капланская, Котар

Сборная Японии одержала вторую победу в рамках группового этапа чемпионата мира – 2025. В матче первого раунда японские волейболистки были сильнее сборной Камеруна со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:19). Украина потерпела второе поражение в рамках группового этапа.

Игровой день в группе Н продолжится матчем между сборными Сербии и Камеруна. Их игра запланирована на 16:30 по московскому времени

Чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд проходит с 22 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Сербии.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
Материалы по теме
Разминка для фаворитов. Как прошли матчи 1-го тура женского ЧМ-2025 по волейболу
Разминка для фаворитов. Как прошли матчи 1-го тура женского ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android